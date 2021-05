Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrüche in Ückendorf und Bulmke-Hüllen - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Einbrüchen in Gelsenkirchen nach Zeugen. Am Sonntagmorgen, 16. Mai 2021, ist ein Paar in dessen Schlafzimmer in einem Mehrfamilienhaus an der Bochumer Straße wach geworden, nachdem es gegen 7 Uhr Lärm an der Wohnungstür gehört hatte. Unmittelbar danach stand eine unbekannte Person vor dem 21-Jährigen und seiner 19 Jahre alten Ehefrau. Als die unbekannte Person das Paar sah, ergriff sie umgehend die Flucht in Richtung Hauptbahnhof.

Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, trug eine große graue Jacke und eine blaue Jeans. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, wurden die Beamten dann zu einem Sportplatz an der Plauener Straße in Bulmke-Hüllen gerufen. Dort wurde in einen Schuppen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden hier mehrere Kästen Bier entwendet. Auch hier sucht die Polizei unter den oben angegebenen Telefonnummern nach Zeugen, die etwas Auffälliges zwischen Mittwoch, 12. Mai 2021, 18 Uhr, und Sonntag, 16. Mai 2021, 15 Uhr, beobachtet haben.

