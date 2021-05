Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer flüchtet nach Unfall mit Rollator

Gelsenkirchen (ots)

Beim Zusammenstoß eines Elektrorollers und eines Rollators ist am Freitag, 14. Mai 2021, ein 82-Jähriger in der Altstadt verletzt worden. Der Gelsenkirchener war um 17.20 Uhr mit seinem Rollator samt Hund auf der Bahnhofstraße unterwegs. Dort kollidierte er mit einem vorbeifahrenden Rollerfahrer, der sich in der Hundeleine des 82-Jährigen verfing. Beide Beteiligten stürzten. Der Fahrer des Rollers stand schnell wieder auf und flüchtete unerkannt auf seinem Fahrzeug. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, circa 20 Jahre alt, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Er und trug eine helle Jacke sowie Jeans. Die Polizei bittet nun den Unbekannten, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer und dem Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch unter der Rufnummer 0209 365 6250 oder die Leitstelle unter 0209 365 2160 entgegen.

