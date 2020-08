Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Seniorin fällt auf Trickbetrug rein

Recklinghausen (ots)

Am Freitag wurde eine Seniorin in Castrop-Rauxel um ihr Erspartes gebracht. Gegen 11:30 Uhr wurde die Geschädigte telefonisch kontaktiert. Man sagte ihr, dass ihre Tochter einen Menschen überfahren hat und die Geschädigte müsste eine größere Summe Geld zahlen, damit ihre Tochter aus dem Gefängnis entlassen wird. Gegen 13:30 Uhr übergab die Geschädigte an der Karlsstraße einer ihr unbekannten Frau eine größere Summe Bargeld und Schmuck.

Personenbeschreibung: weiblich, ca. 35 Jahre, ca. 1,60 m, stabile Statur, blond, Haare zu einem Dutt gebunden, helles Oberteil, spricht deutsch. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Verhaltenstipps, wenn Sie angerufen werden: - Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge oder fragt nach Wertgegenständen - Geben Sie (egal ob am Telefon oder an der Haustür) grundsätzlich keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie einfach auf - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Rufen Sie beim geringsten Zweifel selbst bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus. Wichtig: Sollte die Person an der Haustür geklingelt haben, lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten

