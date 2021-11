Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl aus Lkw - Kennzeichendiebstähle - Einbruch in Zweifamilienhaus

Dieseldiebstahl aus Lkw

Fulda - Zwischen Freitagmittag (12.11.) und Montagmorgen (15.11.) stahlen Unbekannte Diesel im Wert von circa 400 Euro aus einem in der Mehlerstraße abgestellten Lkw. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstähle

Neuhof - In der Schützenstraße stahlen Unbekannte zwischen Samstag (13.11.) und Montag (15.11.) die Kennzeichen FD-KL 71 von einem Ford Ka. Das Auto stand am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Neuhof - Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (12.11.) und Montagmorgen (15.11.) im Kornblumenweg die Kennzeichen FD-SK 1407 von einem Ford Fiesta. Das Auto stand am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Zweifamilienhaus

Fulda/Neuenberg - Am Montagnachmittag (15.11.), zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Haderwaldstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck unbekannten Werts und hinterließen 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

