POL-OH: Heckklappe zerkratzt - Geldbeutel unterschlagen - Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heckklappe zerkratzt

Bad Hersfeld - Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Sonntag (14.11.) die Heckklappe eines schwarzen Daimler Benz. Zur Tatzeit stand der Pkw auf einem Parkplatz zwischen der Bismarckstraße und der B 324. Der an dem Auto entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel unterschlagen

Bad Hersfeld - Nachdem eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis Hersfeld -Rotenburg am Donnerstagabend (11.11.), gegen 19 Uhr, ihren Geldbeutel auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße verloren hatte, griffen unbekannte Langfinger zu und unterschlugen die Geldbörse. Der genau Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Portemonnaies machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld - Ein Mehrfamilienhaus in der Breitenstraße wurde am Montagnachmittag (15.11.), zwischen 14:30 Uhr und 17:50 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher versuchten eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

