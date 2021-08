Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein 8-jähriger Junge wurde als Rollerfahrer auf der Rautenstrauchstraße am Samstag, 14. August, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Das Kind war gegen 18 Uhr mit seinem Tretroller vom Höveler Markt in südlicher Richtung unterwegs. Als er die Rautenstrauchstraße überqueren wollte, fuhr er gegen die hintere Beifahrertür eines grauen Hyundai, der in westliche Richtung fuhr. Das Kind kam zu Fall und verletzte sich leicht. Eine Behandlung des Jungen in dem hinzugerufenen Rettungswagen lehnte der anwesende Vater ab. Er wollte gegebenenfalls selbstständig mit seinem Sohn einen Arzt aufsuchen. An dem Hyundai der 32-jährigen Frau aus Hamm entstand geringer Sachschaden.(rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell