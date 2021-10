Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fundstücke - Polizei sucht Besitzer

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021, wurde an der Einfahrt zur Apotheke in der Straße Siebenmorgen 18 in Refrath eine Plastiktüte von der Marke "Body® Sculpture" aufgefunden. In dieser befand sich sowohl eine Geldkassette, als auch eine Computertastatur von der Marke "Logitech". Bisher ist noch unklar, ob die Fundstücke im Zusammenhang mit einer Straftat stehen.

Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Fundstücken geben kann wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

