POL-OF: Frau bei Messeangriff schwer verletzt

Polizei fahndet nach Täter - Obertshausen

Offenbach (ots)

(lei) Eine Frau ist am Samstagnachmittag bei einem Angriff mit einem Messer am S-Bahnhof Obersthausen schwer verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus. Das 44 Jahre alte Opfer wurde gegen 14.20 Uhr in der Brühlstraße von einem Mann attackiert, der seither flüchtig ist. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich dabei um den 58 Jahre alten Ehemann handeln. Nach ihm fahndet die Polizei derzeit mit einem Großaufgebot, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber. Der etwa 1,70 bis 1,80 Meter große Tatverdächtige mit Glatze soll zum Tatzeitpunkt mit einer dunkelgrünen Jacke und einer roten Kappe bekleidet gewesen sein und einen Rucksack mitgeführt haben. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang keine Anhalter mitzunehmen und bei Antreffen verdächtiger Personen umgehend die Polizei zu verständigen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und zuständige Kriminalpolizei gehen von einer Beziehungstat aus und ermittel wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zeugen des Vorfalls, melden sich bitte telefonisch unter der Nummer 069 8098-1234. Infolge des Einsatzes wurde auch der Bahnverkehr gesperrt, der nach wie vor noch andauert.

Offenbach, 28.08.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell