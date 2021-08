Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Die Schule geht wieder los - Fahren Sie auch deshalb vorsichtig!

Offenbach (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 35. Kalenderwoche 2021

(lei) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Schulen, Altenheimen und Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

30.08.2021:

L 3195, Hettersroth, Hitzkirchener Str. - Gefahrenbereich Geschwindigkeit

L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes, zw. K 888 und L 3179 - Unfallschwerpunkt

L 3347, Nidderau-Ostheim in Richtung Roßdorf, in Höhe der Bahnlinie - Unfallschwerpunkt

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, in Höhe der AS Bad-Soden-Salmünster - Lärmschutz

31.08.2021:

Hanau, Ernst-Barthel-Str. / Agronnerwiesen - Schulweg

Hanau-Großauheim, Vosswaldestr. - Schulweg

BAB A 66, Hanau in Richtung Fulda, in Höhe der AS Bad-Soden-Salmünster - Lärmschutz

01.09.2021:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, in Höhe der AS Bad-Soden-Salmünster - Lärmschutz

L 3180, Schlüchtern in Richtung Sannerz, im Bereich Herolz - Schulweg

Offenbach, Bischofsheimer Weg im Bereich HS-Nr. 95 - Altenheim

Offenbach, Goerdeler Str., in Höhe des Kindergartens - Kindergarten

02.09.2021:

K 869, Hanau-Großauheim, in Höhe Waldfriedhof - Gefahrenbereich Geschwindgkeit

Offenbach, Hessenring, im Bereich des Altenheims - Altenheim

L 2310, Mainflingen in Richtung Aschaffenburger Str., zw. Aschaffenburger Str. und Hillerkreuzung - Wildgefahrenstrecke

L 2310, zwischen BAB A 45 und Froschhausen - Wildgefahrenstrecke

Offenbach, 27.08.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell