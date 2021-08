Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer hat die Sexpuppe im Wald entsorgt? - Rodenbach ; Pech für einen Dieb in Rodgau ; Zeugen nach Unfallflucht in Heusenstamm gesucht

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Wer hat die Sexpuppe im Wald entsorgt? - Rodenbach

(lei) Es war eine Entdeckung, die zunächst Schlimmes erahnen ließ: Ein aufmerksamer Bürger hatte am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, in einem Waldgebiet (Verlängerung der Adolf-Reichwein-Straße Richtung Landesstraße 3483) einen Karton gefunden, aus der seiner ersten Mitteilung nach Kinderbeine heraushingen. Ferner würden lange blonde Haare und eine Decke zu sehen sein. Eine Streifenbesatzung der zuständigen Polizeistation Hanau 2 begab sich daraufhin zu dem Anrufer und ging wohl ebenfalls bereits vom Schlimmsten aus. Vor Ort konnten die Beamten jedoch schnell Entwarnung geben: Es war lediglich eine Gummipuppe, für die ein bis dato Unbekannter offensichtlich keine "Verwendung" mehr fand und sie letztlich im Wald entsorgte. Dass es sich hierbei nicht nur um illegale Müllbeseitigung handelt, sondern auch um eine Straftat, dürfte wohl den wenigsten bekannt sein - die Kripo ermittelt nun wegen Verdachts des Inverkehrbringens von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild (§ 184l Strafgesetzbuch). Die Ermittler bitten in dem Fall auch um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Bereich Offenbach

1. Pech für einen Dieb - Rodgau

(as) Mit seiner Festnahme hat ein Dieb wohl nicht gerechnet, nachdem er Donnerstagmittag eine Geldbörse aus einer Wohnung geklaut hatte. Der 60-Jährige aus Offenbach nutzte seine Gelegenheit und begab sich durch die angelehnte Hauseingangstür in das Haus des ebenfalls 60 Jahre alten Bewohners im Alten Weg in Jügesheim. Im Flur nahm er dann ein Portemonnaie von einer Kommode und flüchtete in Richtung S-Bahn-Station. Glücklicherweise hatte der Sohn des Bestohlenen den Diebstahl bemerkt, verfolgte den Langfinger und stellte ihn noch bevor er den Bahnhof erreichte. Er konnte ihn solange festhalten bis die herbeigerufenen Streife ihn dann vorübergehend festnehmen konnte und auf die Wache brachte. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu.

2. Wer sah den Unfall? - Zeugen gesucht - Heusenstamm

(jm) Auf einem Fußgängerüberweg in der Frankfurter Straße kam es am Donnerstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger; die Autofahrerin fuhr nach dem Unfall davon. Gegen 12.40 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße in Richtung Obertshausen. In Höhe der 50er-Hausnummern kam es auf einem Fußgängerüberweg zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, bei dem dieser leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei der Fahrerin um eine ältere Dame mit einem kleinen hellbraunen Auto handeln. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben sowie Hinweise zur Fahrerin geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 27.08.2021

