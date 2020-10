Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: VW Touran zerkratzt - Zeugenaufruf

Kapellen-Drusweiler (ots)

An einem Pkw VW Touran, abgestellt in der Brückenwiesenstraße, wurde in der Zeit von 16.-18.10.2020, die Kofferraumklappe mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 500.- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

