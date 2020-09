Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Autofahrer gerät gleich zwei Mal in Kontrolle

Herford (ots)

(jd) Ein 24-Jähriger Herforder ist am Samstag (19.9.) Morgen gleich zwei Mal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis von der Polizei angetroffen worden. Um 9.25 Uhr fiel der Besatzung eines Streifenwagens auf der Salzufler Straße ein Audi auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Beamten hielten das Fahrzeug im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer bereits seit Ende letzten Jahres nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und der Pkw wurde an der Rosenstraße abgestellt. Etwa 20 Minuten später beobachteten weitere Polizeibeamte wie der Fahrer mit seinem Pkw auf der Berliner Straße in Richtung Bergertorstraße unterwegs war. Der 24-Jährige erklärte den Beamten, dass er sein Fahrzeug lediglich umparken wollte. Daraufhin stellten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicher. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.

