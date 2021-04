Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Bewegungsleuchten an einem Wohnhaus mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (04./05.04.2021)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntagabend, 20.00 Uhr, bis Montagmorgen, 06.00 Uhr, in der Lessingstraße ihr Unwesen getrieben. Hierbei beschädigten sie mutwillig die am Anwesen Hausnummer 15 angebrachten Bewegungsleuchten, indem sie die Bewegungsmelder eindrückten und die Scheinwerfer durch Verbiegen funktionsuntüchtig machten. Der dabei verursachte Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

