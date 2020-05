Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt

Karlsruhe (ots)

Ein 53-jähriger Rollerfahrer stürzte am Montag gegen 17:50 Uhr auf einem neben der Bundesstraße 35 verlaufenden Radweg. Aus bislang unklaren Gründen touchierte der Rollerfahrer auf der Rheinbrücke aus Richtung Germersheim kommend das rechtsseitig angebrachte Geländer, so dass er im Anschluss zu Fall kam. Der 53-jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Zustand vor Ort wurde von den anwesenden Rettungskräften als lebensgefährlich eingestuft. Er wurde zur anschließenden Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Roller entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

