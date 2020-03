Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Brand in Wohnhaus

Schüttorf (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es an der Straße Am Brüchenbrink zum Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Die 84-jährige Hausbewohnerin wollte gegen 10.40 Uhr ihren Ölofen anfeuern. Aus einem Leck trat dabei Öl aus und entzündete sich umgehend. Die Frau verließ das Haus und informierte die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Das Haus wurde durch die Flammen stark beschädigt und ist aktuell nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

