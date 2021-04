Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Zollhäusleweg) Autofahrerin streift Jogger beim Vorbeifahren - 28-Jähriger leicht verletzt (06.04.2021)

VS-Villingen, Zollhäusleweg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Dienstagabend zwischen Villingen und Schwenningen auf dem Zollhäusleweg ereignet hat, ist ein 28-jähriger Jogger bei einem Streifvorgang mit einem Auto leicht verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr fuhr eine 18 Jahre junge Fahranfängerin mit einem 3er BMW auf dem Zollhäusleweg von Schwenningen in Richtung Villingen. Etwa 200 Meter nach der Kreuzung "Käppele" wollte die junge Autofahrerin den 28-Jährigen passieren, der auf dem Zollhäusleweg in Richtung Villingen joggte. Infolge Unachtsamkeit und einsetzendem Schneefall fuhr die Fahranfängerin zu dicht an dem Jogger vorbei und touchierte diesen mit dem Außenspiegel. Durch den Streifvorgang kam der Jogger zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 28-Jährige wurde von einer eingetroffenen Rettungswagenbesatzung vorsorglich zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell