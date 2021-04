Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Lkrs VS) Rund 200 Goldfische verschwunden

Bräunlingen (ots)

Der Besitzer eines Fischteichs in der Hebelstraße hat einen unnatürlichen Schwund seines Fischbestandes über das Osterwochenende bemerkt. Er geht davon aus, dass rund 200 Goldfische in verschiedenen Farben in der Größe von 2 bis 15 Zentimeter von einem Unbekannten gestohlen wurden. Den Schaden beziffert der Goldfischliebhaber auf rund 400 Euro. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell