POL-UL: (BC) B312, Burrenwald - Autofahrer landet im Wald

Am frühen Samstag gegen 05.30 Uhr fuhr ein 19 Jahre alter Mann von Biberach in Richtung Riedlingen. In einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe des Burrenwaldes kam er vermutlich infolge Alkoholeinwirkung mit seinem Mazda von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, wo bei ihm auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Pkw des jungen Mannes war nach dem Unfall total zerstört. Die Polizei Biberach schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

