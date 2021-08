Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Es geht wieder los!!! Live und persönlich die besten Tipps für das Einstellungsverfahren der Polizei Hessen!

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Pressemeldung der Polizei Mittelhessen in Gießen vom 24.08.2021

Es geht wieder los!!! Live und persönlich die besten Tipps für das Einstellungsverfahren der Polizei Hessen!

Nach langen Monaten voller virtueller und telefonischer Beratungen legt die Einstellungsberatung der Polizei Mittelhessen endlich wieder in Präsenz los. Die erfahrenen Polizistinnen und Polizisten der Nachwuchsgewinnung unterstützen auf dem Weg zum dualen Studium der Polizei Hessen. Sie bieten Infos rund um den Ablauf des Eignungsauswahlverfahrens und geben hilfreiche Tipps zur Vorbereitung. "Der Beruf ist anspruchsvoll und fordernd. Das Auswahlverfahren dient dazu, die Bewerber zu finden, die am besten zu Erfüllung der verantwortungsvollen Aufgaben geeignet sind. Deshalb ist es auch kein Spaziergang. Wir empfehlen jedem Bewerber rechtzeitig mit uns Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberatern Kontakt aufzunehmen. Wir unterstützen gerne im Bewerbungsverfahren, beantworten Fragen und bereiten auf das Eignungsauswahlverfahren vor!", so das Team der Einstellungsberatung der Polizei in Mittelhessen. Zum Angebot gehört auch die Durchführung des sportlichen Testteils. Bewerber können den Sportparcours unter Anleitung durchlaufen und feststellen, ob sie die Anforderungen erfüllen. Tipps fürs Training gibt es ebenfalls. Die ersten Veranstaltungen finden am 31.08. 14.00 - 16.00 Uhr bei der Polizeistation Bad Vilbel 02.09. 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr bei der Polizeistation Marburg 06.09. von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Polizeipräsidium in Gießen und am 12.10. 10.00 Uhr - 12.00 Uhr bei der Polizeistation Dillenburg statt. Eine vollständige Übersicht aller mittelhessischer Termine ist auf der Homepage des Polizeipräsidiums Mittelhesssen veröffentlicht. Hier sind auch die Termine für die Probesporttests zu finden ( https://k.polizei.hessen.de/1437291604 ). Anmeldungen werden per Mail unter Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de entgegengenommen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell