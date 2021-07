Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kellerstraße/ Opferstock aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Montag (26.07.21) den Opferstock der Kirche St. Jakobi in Coesfeld aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 8.30 und 17.15. Erbeutet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

