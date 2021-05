Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten durch Wild

57635 Kraam-Heuberg (ots)

Am Freitag, den 28.05.2021 gegen 22:50 Uhr fuhr ein mit zwei Personen besetztes Leichtkraftrad auf der L276 in Richtung Schürdt. Kurz vor der Ortschaft Kraam-Heuberg im Waldgebiet lief eine Rotte Wildschweine auf die Fahrbahn und brachte den 17-jährigen Fahrer und seinen 21-jährigen Beifahrer zu Fall. Beide zogen sich durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz Verletzungen zu und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

