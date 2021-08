Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht + Tatverdächtiger einen Tag später geschnappt + Mehrfach Frauen belästigt + Mit über ein Promille Unfall gebaut

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 23.8.2021:

Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht + Tatverdächtiger einen Tag später geschnappt + Mehrfach Frauen belästigt + Mit über ein Promille Unfall gebaut

Buseck: Polizei sucht Eigentümer von Roller

Beamte der Ermittlungsgruppe in Gießen suchen den Eigentümer eines motorisierten Zweirades. Der Roller vom Hersteller Benzhou Vehicle in der Farbe schwarz stand Anfang August vor dem Freibad in Großen-Buseck und wurde nach einem Zeugenhinweis sichergestellt. Aufgrund der festgestellten Spuren an dem Roller gehen die Ermittler davon aus, dass der Roller zuvor entwendet wurde. Das Zweirad wurde bislang nicht als gestohlen gemeldet. Vielleicht ist der Verlust auch noch nicht bemerkt worden. Ein Bild des Rollers ist beigefügt. Der Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise zu dem Besitzer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen unter 0641/7006-0 zu melden.

Gießen: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Die Kriminalpolizei sucht nach einer sexuellen Belästigung unter einer Brücke in der Ludwigstraße nach Zeugen. Eine 26-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis befand sich gegen 05.55 Uhr an einer Bahnunterführung, als ein Unbekannter sie ansprach und sie nach Hause fahren wollte. Als die Frau das ablehnte, umarmte er sie. Er hielt ihren Kopf fest und küsste sie. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit einer weiteren unbekannten Person in einem PKW (mit Gießener Kennzeichen) in Richtung Langgöns. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur, dunkle Haare und einen dunkleren Hautteint. Der Verdächtige sprach gebrochen Deutsch mit Dialekt und flüchtete in einem grauen PKW Kombi. Wer hat gegen 05.55 Uhr den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben des unbekannten Fahrzeuges machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Wahlplakat angezündet

Am Freitag, gegen 22.30 Uhr, wurde im Gleiberger Weg ein Wahlplakat angezündet. Eine Zeugin hatte das brennende Plakat festgestellt und die Polizei angerufen. Eine Person konnte sie nicht mehr erkennen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet führen zu Drogenfund

Bei Kontrollen im Gießener Stadtgebiet stellten Polizisten am Freitag geringe Mengen an Drogen sicher. In der Lahnstraße erwischten sie am Freitag gegen 15.45 Uhr einen 24-jährigen beim Drehen eines Joints und fanden bei ihm Marihuana. Auch bei einem 26-jährigen stellten die Beamten, nur eine halbe Stunde später, ebenfalls in der Jahnstraße Marihuana sicher. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Eine Streife der Bereitschaftspolizei Lich überprüfte gegen 18.00 Uhr in der Rodheimer Straße einen 45-jährigen Mann. Auch diese musste seinen Drogen - Crack - den Polizisten übergeben.

Gießen: Tatverdächtiger einen Tag später geschnappt

Eine Bildaufnahme eines Zeugen wurde einem 18 - jährigen Algerier offenbar zum Verhängnis. Der Asylbewerber hatte offenbar am Freitagabend vor einer Eisdiele am Marktplatz ein Handy entwendet. Zeugen hatten der Polizei während der Anzeigenaufnahme ein Lichtbild, auf dem auch der mutmaßliche Dieb gezeigt wurde, zur Verfügung gestellt. Einen Tag später bemerkte eine Streife der Gießener Polizei den Mann, der tags zuvor offenbar als Langfinger unterwegs war. Sie überprüften den Heranwachsenden und stellten bei ihm neben dem Handy noch weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mehrfach Frauen belästigt

Am Samstagabend hat ein 29 - Jähriger offenbar mehrere Frauen sexuell belästigt und angefasst. Mehrere Zeuginnen hatten die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass ein Unbekannter sie während ihres Besuches am Gießener Schwanenteich anfasste. Im Zuge der Fahndung konnte der Verdächtige, ein Asylbewerber aus Kuwait, schnell gefasst werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zigaretten in Klein-Linden entwendet

Mehrere Hundert Zigarettenschachteln haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen im Heerweg in Klein-Linden entwendet. Die Täter gingen dabei sehr rabiat vor und verursachten einen Schaden von etwa 15.000 Euro. Sie schlugen die Zugangstüren zu dem Einkaufsmarkt offenbar mit einem Vorschlaghammer ein. Anschließend gingen die Täter offenbar zielgerichtet in den Bereich, indem die Zigaretten aufbewahrt werden. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sehr wahrscheinlich passierte die Tat gegen 01.30 Uhr. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Täter verletzen sich selbst

Selbst verletzt haben sich ein 42 - Jähriger Marokkaner und ein 22 - Jähriger Algerier am Samstag, gegen 20.45 Uhr, im Bereich "Zu den Mühlen". Offenbar hatten die beiden Asylbewerber einen 18 - Jähriger Somalier aus einem eher belanglosen Grund angegriffen und mit Bierflaschen auf ihn eingeschlagen. Die Flaschen zersprangen offenbar bei dem Angriff. Dabei schnitten sich die beiden mutmaßlichen Täter in die Hände. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Leichtverletzt nach Unfall

Ein Leichtverletzter und etwa 15.400 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalles von Sonntagfrüh auf der Landstraße 3286 zwischen Gießen und Biebertal. Aus bislang unbekannten Gründen kam ein 27-Jähriger auf der Landstraße in Richtung Biebertal mit seinem OKW von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten und mehreren Verkehrsschildern. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ein Unternehmen schleppte den PKW ab.

Pohlheim: Mit über ein Promille Unfall gebaut

1,67 Promille zeigte der Alkoholtester auf dem Display nach einem Unfall von Sonntagfrüh auf der Landstraße 3133 zwischen Langgöns und Holzheim bei einem 30-Jährigen PKW Fahrer an. Der Mann war gegen 02.00 Uhr mit seinem Jaguar in Richtung Holzheim unterwegs. Kurz nach der Einmündung Richtung Grüningen kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und schleuderte wiederum in den gegenüberliegenden Graben. Die Beamten nahmen den Fahrer zwecks Blutentnahme mit auf die Wache und stellten seinen Führerschein sicher.

Langgöns: Unfallflucht in Lang-Göns

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Opel in der Ahornstraße in Lang-Göns. Der blaue Viva stand dort zwischen 04.00 Uhr am Montag (16. August) und 01.00 Uhr am Freitag (20. August). Der Schaden am rechten Außenspiegel wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Parkplatzrempler I

Offenbar bei einem Parkmanöver auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Rothweg touchierte ein Unbekannter einen Opel. Der graue Astra stand dort am Samstag (21. August) zwischen 11.45 und 12.30 Uhr. Der Schaden an den Türen auf der linken Seite des Fahrzeuges wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler II

Trotz Schaden von 1.500 Euro an einem Polo fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Straße "Neue Bäue" einfach weiter. Der schwarze Kleinwagen stand dort am Donnerstag (19. August) zwischen 11.00 und 11.35 Uhr auf dem Parkplatze eines Supermarktes. Der Besitzer stellte nach seinem Einkauf den Schaden an der rechten Seite des Fahrzeuges fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Beim Wendemanöver PKW touchiert

In der Karlsstraße in Rodheim-Bieber touchierte der Fahrer eines LKW-Gespann aus Schleswig-Holstein einen geparkten PKW Opel. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 04.00 Uhr. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

