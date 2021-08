Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Grünberg: 17 - Jährige wieder da

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 23.08.2021:

Am letzten Freitag (20.8.2021) wurde in einer Pressemeldung mitgeteilt, dass eine 17 - Jährige aus Grünberg vermisst wird. Die Jugendliche wurde am gestrigen Sonntag in Südhessen durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen.

