POL-GI: Unvermittelt ins Gesicht geschlagen + Kanaldeckel aufgehoben + Kradfahrer nach Unfall am Münsterer Kreuz verstorben + Drei Schwerverletze nach Unfall auf der A485

Unvermittelt ins Gesicht geschlagen + Kanaldeckel aufgehoben + Kradfahrer nach Unfall am Münsterer Kreuz verstorben + Drei Schwerverletze nach Unfall auf der A485

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 18.08.2021:

Unvermittelt ins Gesicht geschlagen + Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Kanaldeckel aufgehoben + Kradfahrer nach Unfall am Münsterer Kreuz verstorben + Drei Schwerverletze nach Unfall auf der A485

Gießen: Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

In einem Restaurant in der Straße "Mäusburg" schlug ein unbekannter Gast am Dienstagabend einem 66-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Warum der Tatverdächtige gegen 20.30 Uhr unvermittelt mit der Hand dem Opfer ins Gesicht schlug, ist nach ersten Erkenntnissen nicht bekannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet. Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und 40 bis 45 Jahre alt. Er hat dunkle kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine hellblaue Trainingsjacke und eine Jeans. Wer kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Schaden von etwa 6.000 Euro angerichtet

Mehrere Fenster haben Vandalen in der Nacht zum Mittwoch im Alter Krofdorfer Weg eingeschlagen. Die Unbekannten richteten an dem Einfamilienhaus damit einen Schaden von etwa 6.000 Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Türen aufgebrochen

An einer Lagerhalle im Teichweg in Wieseck haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zwei Türen einer Lagerhalle aufgebrochen. Offenbar wurde aber nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Tür eingetreten

In der Seentalstraße in Lardenbach haben Unbekannte am Mittwochvormittag einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Täter hatten offenbar gegen die Tür getreten. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lollar: Diebstahl aus einer Wohnung

Auf zwei Handys und Bargeld hatten es Diebe in der Bergstraße in Lollar abgesehen. Die Diebe hatten dort, zwischen Samstag und Dienstag, sich Zutritt in das Mehrfamilienhaus verschafft und anschließend die Wohnung nach Wertsachen durchsucht. Mit zwei Handys älteren Baujahrs und dem Bargeld flüchteten die Täter dann wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Rabenau: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Kanaldeckel aufgehoben

In der Hofwiesenstraße in Londorf hoben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (17. August) mehrere Kanaldeckel inklusive Schmutzfangkorb aus und stellten diese unmittelbar daneben. Eine Polizeistreife führte die Körbe und Deckel wieder ein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Laubach: Schwerverletzter Kradfahrer nach Unfall am Münsterer Kreuz verstorben (Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.07.2021, Uhr)

Wie berichtet, ereignete sich am 29. Juli gegen 05.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 17-Jährigen Kradfahrer und einer 27-jährigen Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Laubach und Lich.

Der 17-jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und ist am vergangenen Sonntag an seinen schweren Verletzungen in einer Klinik erlegen.

Die ursprüngliche Meldung findet sich unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4980999

Wettenberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Zwei beschädigte Außenspiegel sind die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3047 zwischen dem Gießener Nordkreuz in Richtung Biebertal. Am Dienstag gegen 17.50 Uhr überholte ein unbekannter PKW-Fahrer vom Gießener Nordkreuz kommend ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug. Beim Einscheren auf die Fahrbahn stieß er offenbar mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Passats zusammen und fuhr trotz Verlust seines Spiegels einfach weiter. Die Polizei konnte den Spiegel des flüchtenden Unfallbeteiligten, vermutlich ein BMW, am Unfallort noch sicherstellen. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den unbekannten PKW machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lich: Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Unfall

Mit stattlichen 3,24 Promille war am Dienstag ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Geißen mit seinem PKW im Straßenverkehr unterwegs. Auf der Bundesstraße 457 in Richtung Lich fuhr er offenbar in Schlangenlinien und touchierte mehrere Leitplanken. Zeugen beobachteten den Skoda-Fahrer und informierten die Polizei. Eine Polizeistreife traf den stark schwankenden Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Es folgte ein Alkoholtest und eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Lich: Skoda beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Straße "Am Wall" einen geparkten Skoda. Der schwarze Fabia stand dort zwischen 15.30 Uhr am Donnerstag (12. August) und 10.30 Uhr am Montag (16. August). Der Schaden an der linken Fahrzeugecke wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Linden: Drei Schwerverletzt nach Unfall auf der A485

Drei Schwerverletzte und etwa 5.300 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalles auf der Autobahnausfahrt von der A485 in Richtung Linden. Dienstagabend gegen 23.10 Uhr war ein 25-Jähriger Mann mit seinem Polo auf der Autobahn von Langgöns in Richtung Marburg unterwegs. Nach einem Überholvorgang kurz vor der Ausfahrt Linden verließ er die Autobahn unmittelbar nach dem Überholvorgang. Dabei kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn, kollidierte mit einem Verkehrsschild, schlidderte über die Grünfläche und geriet auf die Zufahrt zum Beschleunigungstreifen der Autobahn. Anschließend fuhr der PKW eine Böschung hoch, kippte dann um und blieb auf dem Dach auf dem Grünstreifen stehen. Der Fahrer und seine zwei Insassen im Alter von 28 und 30 Jahren kamen mit schweren Verletzungen in Kliniken nach Gießen und Marburg. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter 06033/7043-5010.

