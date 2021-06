Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Motorraddemo am Samstag, 19. Juni 2021

Am Samstag, 10. Juni 2021, findet in der Zeit von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta die Motorrad-Demonstration "Gegen Fahrverbote für Motorradfahrer und weitere Einschränkungen" in Form einer Kundgebung statt. Im vergangenen Jahr nahmen an dieser Veranstaltung mehrere tausend Motorradfahrer/ -innen aus dem gesamten Bundesgebiet teil. Von einem vergleichbar hohen Teilnehmerfeld wird auch am diesjährigen Veranstaltungstag ausgegangen.

Die eigentliche Kundgebung wird mit einer ca. 1,5-stündige Sternfahrt durch die Landkreise Vechta und Oldenburg beendet.

Die Fahrtroute der Motorradfahrer/-innen führt dabei über Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, u.a. werden die Verkehrsknotenpunkte zur Bundesautobahn A1, AS Ahlhorn-Süd, sowie AS Wildeshausen-Süd, passiert, sodass mit Einschränkungen des Individualverkehrs - insbesondere innerhalb geschlossener Ortschaften - gerechnet werden muss.

Während der letztjährigen Sternfahrt kam es sowohl im zeitlichen Vorfeld, als auch im Nachgang an die Kundgebung zu Wartezeiten von bis zu 30 Minuten, was bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmer/-innen vereinzelt zu Unmut führte.

Aufgrund der zurückliegenden Erfahrungswerte wird das Verhalten der Demonstrationsteilnehmer polizeilicherseits als absolut friedlich, verantwortungs- und rücksichtsvoll eingeschätzt. Die Polizei möchte auf diesem Wege bereits im Vorfeld an die ggf. von Wartezeiten betroffenen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer/-innen appellieren, auf etwaige Störungen oder Behinderungen im Verkehrsfluss ebenso verständnis- und rücksichtsvoll zu reagieren.

