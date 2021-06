Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ödlandbrand im Bereich Güstrow

Güstrow (ots)

In Güstrow ist am Freitagmittag Ödland auf einer Fläche von rund 5 Hektar in Brand geraten. 50 Feuerwehrleute aus Güstrow, Diekhof, Plaaz, Lüssow-Karow, Karcheez und Gutow haben das Feuer bekämpft und ein Übergreifen der Flammen auf ein munitionsbelastetes Gelände verhindert. Ein Feuerwehrmann musste mit Kreislaufproblemen medizinisch versorgt werden. Die Landespolizei hat die Feuerwehren mit dem Hubschrauber unterstützt, um die Lage aus der Luft einschätzen und das Feuer effektiv bekämpfen zu können. Ein Feuerwehrmann unterstützte die Kameraden aus dem PHS heraus und gab so wichtige Informationen zum Löscheinsatz. Der Brand war gegen 14:00 Uhr unter Kontrolle gebracht. Derzeit sind die Retter dabei, Glutnester zu finden und abzulöschen. Michael Fengler Büro des Landrates Referent für Medien und Öffentlichkeitsarbeit Am Wall 3 - 5 18273 Güstrow Telefon: +49 3843 755-12007 Telefax: +49 3843 755-12800

