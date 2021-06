Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Badetoter in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 17.06.2021, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in Schwerin ein Unglücksfall. Nachdem ein junger Mann vom Schwimmen nicht zurückkehrte, informierten seine Begleitpersonen die Rettungskräfte. Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnte eine männliche Person am Grund des Schweriner Sees aufgefunden und anschließend durch Kräfte der Feuerwehr geborgen werden. Die Reanimation verlief erfolglos. Aufgrund der Gesamtsituation gerieten die anwesenden Angehörigen und Freunde des Mannes in eine psychische Ausnahmesituation. Drei Personen wurden vorsorglich dem Krankenhaus Schwerin zugeführt. Die Identität des Toten ist bislang nicht abschließend bestätigt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Corina Pohl Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle PP Rostock

