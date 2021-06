Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der BAB 19 zwischen der AS Linstow und AS Malchow in Richtung Berlin

Rostock (ots)

Am 13.06.2021 gegen 17:00 Uhr kam ein Wohnmobil, besetzt mit zwei Personen aus dem Landkreis Zwickau (Sachsen), aufgrund von Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildzaun und kollidierte mit einem Straßenbaum. Ein 72jähriger deutscher Fahrzeugführer und seine 70jährige deutsche Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 32.000 Euro geschätzt. Die BAB 19 musste aufgrund von Bergungsarbeiten zwischen der AS Linstow und AS Malchow für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Claudia Jennewein Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf Außenstelle Linstow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell