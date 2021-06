Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Neu Ruthenbeck

Am Sonntag, den 13.06.2021 kam es gegen 14:30 Uhr zum Brand eines Wohnhauses an der B321 in der Ortschaft Neu Ruthenbeck (LK Ludwigslust-Parchim). Durch falsches Verbrennen von Feststoffen in einem Kombinationsofen kam es zu einer Stichflamme im Innenraum des Einfamilienhauses, wodurch dieses Feuer fing. Die beiden Anwohner konnten sich über das Dach des Anbaus ins Freie retten. Von dort wurden sie mit Hilfe von herangeeilten Ersthelfern geborgen. Die beiden Bewohner wurden auf Grund einer Rauchgasintoxikation und Verbrennungen schwerverletzt in die Krankenhäuser Schwerin und Parchim verbracht. Eine Ersthelferin wurde leichtverletzt vor Ort behandelt. Drei der sechs im Haus befindlichen Hunde konnten gerettet werden. Während der Löscharbeiten war die B321 für über sechs Stunden voll gesperrt. Zum Löschen des Brandes und zur Sicherung des einsturzgefährdeten Hauses kamen die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Goldenbow, Wessin, Gädebehn, Parchim und Crivitz, sowie das THW Schwerin zum Einsatz. Das Wohnhaus ist vollständig abgebrannt, wodurch ein Sachschaden von zirka 150.000,-EUR entstanden ist. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang dauern an.

