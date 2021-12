Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Verletzte

Geringer Sachschaden

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletzte und 1.200 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Gronau am Dienstagmittag. Als ein 26 Jahre alter Enscheder verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein 19 Jahre alter Gronauer auf. Die Autofahrer waren auf der Ochtruper Straße aus Richtung Ochtrup kommend in Richtung Hermann-Ehlers-Straße unterwegs, als es gegen 12.30 Uhr zu dem Auffahrunfall kam. Der Enscheder sowie seine 49 Jahre alte Beifahrerin, eine Frau ebenfalls aus Enschede, verletzen sich leicht. Die Leichtverletzte brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Eine Behandlung des 26-Jährigen war zunächst nicht erforderlich.

