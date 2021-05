Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - BMW Bauteile gestohlen

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag an der Straße Strengbäume in einen BMW X5 eingedrungen. Sie schlugen die rechte Seitenscheibe ein und demontierten das Navigationssystem, und die Tachoeinheit. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 10.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell