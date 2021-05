Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrszeichen überfahren

Haselünne (ots)

Am Freitagmittag ist es an der Straße "Am Jugendheim" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrer eines Radladers oder Traktors in Richtung Malfeld unterwegs. Vor der Einmündung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr das Verkehrszeichen "abknickende Vorfahrt". Am Schild ist gelber Farbabrieb erkennbar. Der Beteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

