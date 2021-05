Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zwei Verletzte nach Unfall

Werlte (ots)

Am Dienstagmittag ist es an der Loruper Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 65-jähriger Mann aus Werlte wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Er überquerte gegen 12.20 Uhr mit einem Opel die Loruper Straße aus Richtung Steinfehn. Dabei übersah er die kreuzende Mercedes B-Klasse einer 59-jährigen Frau aus Lorup. Es kam zum Zusammenstoß. Der 65-jährige musste von der Feuerwehr aus dem Wrack seinem Auto befreit und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrerin des Mercedes kam mit leichten Verletzungen davon. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell