Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Vreden. Der Vredener war gegen 13.55 Uhr auf dem Radweg des Kreisverkehrs Up de Bookholt / Eschstraße / Widukindstraße in Richtung Schule unterwegs. In der Kreisbahn kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Lkw eines 56 Jahre alten Vredeners. Dieser war nach Schilderung des 17-Jährigen von der Straße Up de Bookholt in den Kreisverkehr eingefahren. Nach einem Arztbesuch des Radfahrers am Nachmittag erhielt die Polizei von dem Unfall Kenntnis. An dem Rad entstand geringer Sachschaden.

