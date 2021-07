Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 5

Gießen (ots)

Am Samstag, 03.07.2021, gegen 03:10 Uhr, kam es auf der Autobahn 5 im Bereich Friedberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 31-jähriger bulgarischer Fahrer eines VW-Touran die A5 in Fahrtrichtung Norden. Zu Beginn einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Obermörlen, prallte der Fahrzeugführer gegen eine aufsteigende mobile Schutzplanke, wodurch der Pkw auf die linke Seite geworfen wurde. Anschließend touchierte er noch beidseitig die Leitplanken und kam erst nach ca. 200 Metern zum Liegen. Offensichtlich war der Fahrer zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt und würde tödlich verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Ein Gutachter wurde mit der Unfallrekonstruktion beauftragt, für die Dauer der Maßnahmen am Unfallort war die Autobahn zeitweise voll gesperrt.

Björn Petry

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell