POL-GI: Tödlicher Unfall mit Fußgänger

Gießen (ots)

Wetzlar: Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Wetzlar befuhr die B 277 aus Richtung Aßlar kommend, in Richtung Wetzlar. Ein 39-jähriger Mann aus Wetzlar war dort zur selben Zeit als Fußgänger unterwegs. Als der Fußgänger zwischen der Klosterwaldkreuzung und der Auffahrt zur B 49, Fahrtrichtung Gießen, die Fahrbahn überquerte, wurde er vom PKW des 27-Jährigen erfasst und so schwer verletzt, dass der Mann noch an der Unfallstelle verstarb. Der 27-jährige PKW-Fahrer erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs. Die Fahrbahn blieb für zirka drei Stunden voll gesperrt. Unfallzeit war Sonntag, 13.06.2021, 03:22 Uhr. Sollte es Zeugen geben, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 - 918 0).

