POL-GI: Tödlicher Unfall mit Kraftrad

Gießen (ots)

Wetzlar: Ein 63-jähriger Mann aus Wetzlar fuhr heute, gegen 12.30 Uhr, auf der Philosophenstraße aus Richtung Wertherstraße kommend, in Richtung Am Brückenborn. In einer leichten Linkskurve kam der Mann mit seinem Kleinkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und prallte dann gegen einen geparkten PKW. Der Mann blieb bewusstlos liegen und musste durch einen Notarzt reanimiert werden bevor er in einen Schockraum in die Klinik gebracht werden konnte. Dort verstarb der Mann kurze Zeit später. Zeugenhinweisen zufolge konnte bislang kein Fremdverschulden beobachtet werden. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt. Sollten weitere Zeugen den Vorfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 - 918 0).

C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)

