POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht, Hundehalter flüchtig

Steinfurt (ots)

Ein 79jähriger Radfahrer und seine 81jährige Ehefrau, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, befuhren am Sonntag (30.05.2021), gegen 17.30 Uhr, die Ziegeleistraße von der Westfalenstraße aus kommend in Richtung Harkenbergstraße. In diesem Bereich war ebenfalls eine männliche Person unterwegs, die einen großen schwarzen Hund an der Leine führte. Als sich der 79Jährige in Höhe des Hundes befand, fing dieser an zu bellen und sprang dem Geschädigten vor das Fahrrad, so dass der Mann beim Versuch, dem Tier auszuweichen, mit seinem Fahrrad stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Seine hinter ihm fahrende Ehefrau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kam ebenfalls zu Fall, wobei auch sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der Mann verließ den Unfallort, ohne sich weiter um das Ehepaar und um den Unfall zu kümmern. Bei dem Hund könnte es sich nach ersten Einschätzungen um einen Dobermann gehandelt haben. Der flüchtige Hundehalter war etwa 30 Jahre alt und 178 cm groß. Er hatte kurze schwarze Haare und eine schlanke Statur. Auffallend waren seine beiden stark tätowierten Arme. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Hundehalter geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

