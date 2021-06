Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Rücknahme der Vermisstenfahndung Horst Widmann

Gießen (ots)

Der 80-jährigen Horst Widmann konnte am Samstag, 19.06.2021, gg.13:40 Uhr tot an einer unzugänglichen Stelle in Garbenheim aufgefunden werden. Vermutlich liegt die Todesursache in einem Sturzgeschehen, Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht. Die Bergung des Vermissten erfolgte aufgrund der Steilhanglage durch die Feuerwehr. ( R. Gerlach ) Polizeiführer vom Dienst

