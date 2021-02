Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Schwerverkehr, Durchfahrtsverbot und Geschwindigkeit im Visier

Germersheim (ots)

Gestern wurde erneut das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße in Bellheim überwacht. Dort kam es zu elf entsprechenden Verstößen. Weiter wurde dort ein Autofahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Bei anschließenden Geschwindigkeitskontrollen in der Josef-Probst-Straße und Am Unkenfunk waren fünf Autofahrer zu schnell unterwegs. Eine weitere Kontrolle an einem Parkplatz der Bundesstraße 272 führte dazu, dass vier Lastkraftwagenfahrer sich wegen technischer Mängel an ihren Fahrzeugen verantworten müssen. Zudem wurde dort ein Fahrzeug mit Sommerreifen aus dem Verkehr gezogen.

