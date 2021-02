Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Waldrohrbach (ots)

Zwischen 05.02. und 10.02.2021 wurde in das Dorfgemeinschaftshaus in Waldrohrbach eingebrochen. Vermutlich verschafften sich Unbekannte durch gewaltsames Eindrücken eines Fensters Zugang zum Gebäudeinnere. Ein Diebstahlschaden war nicht festzustellen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses gemacht haben, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

