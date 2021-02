Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Terrassentür mit Stein eingeworfen

Herxheim (ots)

Im Laufe des Montags, 08.02.2021, versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Herxheim einzudringen. Hierzu versuchten sie, die Terrassentür mit einem Stein einzuwerfen. Da dies jedoch nicht gelang, flüchteten die Täter ohne Beute vom Tatort. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de

