Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Gefahrgutunfall auf der B9

Germersheim (ots)

Am 11.02.2021 um 01:26h kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Tanklastzug auf der B9 in Höhe Germersheim Süd. Der Tanklastzug war in Richtung Karlsruhe unterwegs und kam in Höhe der Anschlussstelle Germersheim Süd aus noch ungeklärter Urache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen kippte der Tanklastzug um. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist kein Gefahrgut, bei dem es sich um Benzin und Diesel handelt, ausgetreten. Die B9 ist im Bereich um die Unfallstelle in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Feuerwehr, Polizei und die Straßenmeisterei sind im Einsatz. Die Bergung wird in Kürze beginnen. Für die Dauer der Bergung ist es erforderlich, die B9 in beide Fahrtrichtungen zu sperren. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Über das Schadensausmaß und die Unfallursache können derzeit keine Aussagen getroffen werden

