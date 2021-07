Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - VW in Brand geraten

Geeste (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand an der Paulusstraße in Geeste alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet gegen 3.40 Uhr ein VW Touran in Brand. Die Feuerwehren aus Groß Hesepe und Osterbrock waren mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

