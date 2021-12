Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch scheitert

Bocholt (ots)

Einbrecher haben vergeblich versucht, in ein Geschäft in Bocholt einzudringen. Polizeibeamten war in der Nacht zum Donnerstag auf ihrer Streife ein optischer Alarm aufgefallen. Mit Gewalt wollten sich die Täter Zugang in das Ladenlokal an der Kaiser-Wilhelm-Straße verschaffen. Ein Fenster hielt jedoch dem Aufhebeln stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

