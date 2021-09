Polizei Hagen

POL-HA: Nächste Telefonsprechstunde am 22. September - Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark!"

Hagen-Mitte (ots)

Wie schütze ich meine Daten richtig? Wie sieht ein gutes Passwort aus? Und gibt es Tricks bei der Wahl des Kennwortes, mit denen man Hackern das Leben richtig schwer machen kann? Diese und weitere Fragen sollten sich Internetnutzerinnen und Nutzer stellen, um sich sicher in der Online-Welt bewegen zu können. Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Hagen bietet gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Hagen regelmäßig Telefonsprechstunden zum Thema Passwortsicherheit an. Denn "Cyber-Angriffen" kann schon mit wenigen Mitteln vorgebeugt werden.

Am Mittwoch, 22. September 2021 findet die nächste Sprechstunde statt. Zwischen 10-12 Uhr stehen die Experten Bürgerinnen und Bürger wieder beratend zur Seite. Sie können individuelle Fragen stellen und sich über das Thema austauschen, um so das Risiko zu minimieren, Opfer von Cyberangriffen zu werden. Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz erreichen Sie unter der Rufnummer 02331 - 986 1530. Hier ist Kriminalhauptkommissar Thomas Genster Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Passwortsicherheit. Die Verbraucherzentrale NRW e. V. - Beratungsstelle Hagen erreichen Sie zu diesen Zeiten unter der Rufnummer 02331 - 69 733 75. Weitere Telefonsprechstunden finden jeweils mittwochs von 10-12 Uhr an folgenden Terminen statt: 20. Oktober, 10. November sowie am 08. Dezember.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier: https://www.mach-dein-passwort-stark.de/

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell