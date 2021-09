Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Einbruch in Gaststätte am Dreispitz

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 11.09.2021, ist in eine Gaststätte am Dreispitz in Albbruck eingebrochen worden. Über ein Fenster drangen Unbekannte in die Hütte ein und beschädigten einen Tresor und einen Schrank. Diebesgut erlangten die Unbekannten allerdings nicht. Die Tat wurde am Samstag, gegen 15:00 Uhr, bemerkt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) ermittelt.

