Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Auto aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 10.09.2021, ist ein geparkter BMW in Lottstetten aufgebrochen worden. Am Auto, das auf einem Vorplatz in der Joseph-Weißhaar-Straße stand, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus der Mittelkonsole wurden ein loser 5-Euroschein und ein Geldbeutel gestohlen. Der Sach- und Diebstahlsschaden liegen bei mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) ermittelt.

