Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Berauschter Motorrollerfahrer flüchtet und kommt von Straße ab

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich berauschter Motorrollerfahrer ist in der Nacht zum Sonntag, 12.09.2021, in Klettgau-Grießen vor einer Zollstreife geflüchtet. Kurz nach Mitternacht sollte der 21-jährige angehalten werden, da am Roller das Vorderlicht nicht an war. Der Motorrollerfahrer versuchte, zu entkommen und kam hierbei von der Straße ab. Er kollidierte in der Johann-Bucher-Straße mit einer Grundstücksmauer, die leicht beschädigt wurde. Fahrer und Roller überstanden den Sturz dagegen unversehrt. Bei dem jungen Mann fanden sich eine geringe Menge Cannabis. Ein Drogentest verlief auf mehrere Stoffgruppen positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Seinen Führerschein übergab der Mann freiwillig der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell