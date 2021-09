Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Alkoholisierter Jugendlicher verursacht mit Auto Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 12.09.2021, hat ein alkoholisierter Jugendlicher in Albbruck mit einem Auto einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 08:50 Uhr hatte ein zunächst unbekannter Autofahrer an der Einmündung Bad-/Kiesenbacher Straße die Kontrolle verloren und war mit einer Straßenlaterne sowie einem Gartenzaun kollidiert. Der Fahrer ließ den schwer beschädigten Wagen stehen und flüchtete zu Fuß. Die 16-jährige Beifahrerin blieb zurück und wurde von den Anwohnern betreut. Sie kam in ein Krankenhaus, blieb aber nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer am Dreispitz von einer Streife angetroffen und nach einem Fluchtversuch festgehalten werden. Der 16-jährige, ebenfalls nicht verletzte Tatverdächtige war alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab ca. 1,5 Promille, Blutproben wurden erhoben. Den erforderlichen Führerschein konnte der junge Mann noch gar nicht haben. Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden an diesem liegt bei rund 6000 Euro. Auch Laterne und Zaun wurden nicht unerheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell